Список drag n drop для сенсорных экранов

Приветствую! Список из 40 элементов div c текстом . При нажатии и удержании 2 секунды на div, элемент становиться активным (обводиться рамкой) – его можно перемещать (ставить на другое место в списке или удалять). При вертикальном перемещении элемент «выталкивает» соседние элементы. При горизонтальном перемещении (удалении) элементы становятся на место удаленного. При кратковременном нажатии элемент становиться редактируемым (contenteditable). При длинном вертикальном списке, когда часть элементов скрывается внизу экрана, перемещаемый вниз элемент должен двигать страницу также вниз (чтобы было видно, куда перемещаем) Аналогично с перемещением снизу вверх. При быстром перемещении, элемент не должен «отставать» от пальца. При свайпе вправо или влево элемент удаляется, с возможностью отмены (появляется кнопка «отменить», исчезает при касании экрана вне кнопки). Свайп должен быть настраиваемым (позиция пальца). По умолчанию элемент удаляется при позиции пальца в сантиметре от края экрана. При свайпе элемент перемещается вместе с пальцем. При редактировании также существует возможность отмены (нужно реализовать временное хранение копии текста) – кнопки «Сохранить» и «Отменить»

Анимация перемещения элементов плавная, без рывков.

Приложение адаптивно к ширине экрана телефонов.

Весь js код (каждый оператор) должен быть прокомментирован.

Допустимо использование Jquery.

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