Добрый день! Необходимо доработать интернет магазин. Магазин имеет две админки: одну для оптимизации на modx, вторую самописную. Сейчас прошу сделать первые правки, далее, если справитесь будет дальнейшая работа по этому магазину. Нужен специалист ...
Разработка программы онлайн моделирования лица на сайте
Требуется разработать онлайн программу для моделирования носа на сайте на примере www.mynose.ru
Срок 2 недели.
Оплата: Сбер, вебмани, ЯД
Заявки фрилансеров
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