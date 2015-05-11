Разработка программы онлайн моделирования лица на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки97 просмотров

Требуется разработать онлайн программу для моделирования носа на сайте на примере www.mynose.ru

Срок 2 недели.

Оплата: Сбер, вебмани, ЯД

10 лет назад
Zody
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров