WP+Woocommerce - доработать виджет и поиск

2 - в wocommerce в готовом стандартном виджете вывода похожих товаров задать функцию вывода в записях по меткам - т.е. если в записи есть метка как в товаре, то товар выводится, если нет, выводятся популярные товары

1 - расширить область дефолтного WP поиска, что бы искало по артикулам, меткам и доп. полям, в результатах сперва выводятся товары.

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