WP+Woocommerce - доработать виджет и поиск

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки145 просмотров

2 - в wocommerce в готовом стандартном виджете вывода похожих товаров задать функцию вывода в записях по меткам - т.е. если в записи есть метка как в товаре, то товар выводится, если нет, выводятся популярные товары

1 - расширить область дефолтного WP поиска, что бы искало по артикулам, меткам и доп. полям, в результатах сперва выводятся товары.

Сделать нужно сегодня. Указывайте стоимость, пожалуйста.

WooCommerceWordPress
10 лет назад
Vlad71
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Firimar
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Firimar
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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