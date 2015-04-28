Доработка сайта на yii2 framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок224 просмотра

Задача разработать загрузку xml данных на сайт работающий на платформе yii2 framework. Загрузка должна производится через личный кабинет пользователя и отображаться на сайте в публичной части после одобрения. Тип данных ( название товара, описание цена, картинка). Предусмотреть среднюю загрузку для пользователя до 500 наименований.

Предложения оставлять только опытным программистам.

Начинающим программерам -просьба не тратить время.

Yii
10 лет назад
Usan
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров