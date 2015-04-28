Добавление анг. языка на сайт

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Закрыт2 заявки107 просмотров

Имеется сайт http://vseseti.com.ua, есть перевод. Нужно добавить перевод и настроить модуль переключения языка на сайте.

(уже частично перевод сделан, нужно до делать, желательно побыстрей.

10 лет назад
kalifcd
Виктор 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров