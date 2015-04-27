Настроить быструю работу сайта (проблема с бд)

sex-shop365.ru

Сайт на Wordpress

и очень долго грузится от 5 до 15 секунд.

Подключили CDN – не помогло.

Сайт расположен на выделенном сервере – fastvps.ru/ – тариф EX-40

Подключены выгрузки поставщиков.

По словам людей – кто говорит много дублей в записях, кто что база не справляется обрабатывать запросы и тд.

Мне нужно реальное решение моего вопроса, не показатели из сервисов проверки скорости сайта. Поэтому работа для тех, кто действительно может помочь.

Нужна загрузка страницы 1 – 3 секунды