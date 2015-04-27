Настройка JavaScript скриптов в PHP проекте

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Нужно настроить готовое решение на JavaScript в наш проект

Проект написан на php,

решение которое внедрить это http://www.highcharts.com/stock/demo/basic-line - сам скрипт графика

а старый график убрать в нашем проекте

JavaScriptPHP
10 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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