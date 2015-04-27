Opencart поставить баннер и исправить косяк в фильтре

Установлен WP, развернут WooCommerce, для совмещения "корзины", "формы заказа" и списка товаров использую плагин One Page Checkout, тоже от WooCommerce. Вся документация тут: http://docs.woothemes.com/document/woocommerce-checkout-add-ons/ Как это выглядит сейчас: http://goo.gl/c6VciP ...