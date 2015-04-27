Opencart поставить баннер и исправить косяк в фильтре

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки100 просмотров

1. Нужно поставить flash scroll баннер по бокам чтобы он ездил за постелем.

2. http://tutbag.ru/chemodany/ открываем страницу, замечаем вначале погружаются одни товары а потом сортировка становится нормально.

Opencart
10 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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