Доработать корзину в WooCommerce, WordPress

Установлен WP, развернут WooCommerce, для совмещения "корзины", "формы заказа" и списка товаров использую плагин One Page Checkout, тоже от WooCommerce. Вся документация тут: http://docs.woothemes.com/document/woocommerce-checkout-add-ons/

Как это выглядит сейчас: http://goo.gl/c6VciP

Как это должно выглядеть: http://goo.gl/bkMfyc

— изменить размер изображения товара;

— добавить вывод "краткого описания" из карточки товара, сразу, под его наименованием;

— вывести поле для ввода купона;

— вывести способ доставки, галка несъемная (способ только один и не привязан к WooCommerce);

— вывести способ оплаты, галка несъемная (способ только один и не привязан к WooCommerce).