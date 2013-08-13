Допилить Джумлу

Требуется прикрутить скрипт отправки формы на почту (на несколько адресов) без перезагрузки страницы. Сейчас форма работает на php, http://kupe66.ru/index.php?page=zakaz Необходимо сделать так же, как на сайте kupe196.ru: Проверка на заполнение, ...