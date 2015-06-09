Требуется грамотный PHP программист для разработки: 1. Модуля обмена информацией с 1С (выгрузка в Бухгалтерию) 2. Модуль управления тарифами и прайсом из 1С 3. Разработка модуля заказов услуг с сайта компании. ...
Доработать меню на сайте
chiptun точка msk.ru / audi
Нужно доработать менюшку когда нажимаешь цена ремонта srs он должен перемещать вниз и открывать чиптюнинг, так и все четыре раздела.
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