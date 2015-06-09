Доработать меню на сайте

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Завершен2 заявки145 просмотров

chiptun точка msk.ru / audi

Нужно доработать менюшку когда нажимаешь цена ремонта srs он должен перемещать вниз и открывать чиптюнинг, так и все четыре раздела.

10 лет назад
ewwe
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо
Хороший заказчик, рекомендую..

Заявки фрилансеров

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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