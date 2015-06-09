Нужны правки для интернет магазин на ModX

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Завершен3 заявки139 просмотров

Добрый день!

Нужны правки для сайта: http://www.ik-energy.ru/

CMS: ModX. Один программист взялся, но в итоге отказался так как не сильно знаком с этой системой.

В ответе указывайте, пожалуйста цены. Само ТЗ в приложении (некоторые пункты стоит обговорить)

MODX
10 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
10 лет назад
$50
3 дня
Все было сделано в срок и без лишних вопросов - советую
Благодарю за сотрудничество в интересном проекте!

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
10 лет назад

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