Нужны правки для интернет магазин на ModX

Добрый день!

Нужны правки для сайта: http://www.ik-energy.ru/

CMS: ModX. Один программист взялся, но в итоге отказался так как не сильно знаком с этой системой.

В ответе указывайте, пожалуйста цены. Само ТЗ в приложении (некоторые пункты стоит обговорить)