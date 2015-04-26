Правки на Joomla

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Завершен5 заявок154 просмотра

Есть сайт на Joomla, нужно реализовать правки.

От Вас сроки и стоимость.

Во вкладке фото http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html у нас сейчас находятся фото только наших залов. Мы хотим разбить эту вкладку на «Фото площадок» и сделать «Фото с мероприятий».

При клике «Фото площадок» - мы попадаем на то что уже есть – наши три площадки

А при клике с «Фото с мероприятий» - будем наполнять (также будет по 3 квадрата располагаться и внизу название мероприятия и дата).

HTMLJoomla
10 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

feniks2014
Илья 
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
C заданием справился хорошо, проблем не возникло. Уложился раньше срока. Но если Вы попросите Илью попросить рассказать, как он справился с заданием, и как в дальнейшем исправить мелочь (работы на минуту-две), то будьте готовы оплачивать отдельно. Как говорит Илья - это уже идет "обучение") Как программист справился хорошо, но к сотрудничеству на долгосрочной основе не рекомендую.

Заявки фрилансеров

feniks2014
Илья 
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад