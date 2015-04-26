Правки на Joomla

Есть сайт на Joomla, нужно реализовать правки.

От Вас сроки и стоимость.

Во вкладке фото http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html у нас сейчас находятся фото только наших залов. Мы хотим разбить эту вкладку на «Фото площадок» и сделать «Фото с мероприятий».

При клике «Фото площадок» - мы попадаем на то что уже есть – наши три площадки

А при клике с «Фото с мероприятий» - будем наполнять (также будет по 3 квадрата располагаться и внизу название мероприятия и дата).