feniks2014

Сайт «под ключ»
Разрабатываю сайты под ключ (интернет-магазин, визитка, landing page, корпоротивные, порталы, блоги и индивидуальные проекты)
+ комплексное развитие (продвижение, интернет маркетинг, поиск каналов продаж, составление рекламных предложений)
+ автоматизация возможных процессов (заменяемость администратора сайта)
+ парсеры, граберы, постинг
+ раскрутка в социальных сетях
Работаю на CMS joomla
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Специализации:
Сайт «под ключ»
Интернет-магазины
SMM (маркетинг в соцсетях)
Веб-программирование
Поисковые системы
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Отзывы заказчиков
$10
5 баллов
9 лет назад
C заданием справился хорошо, проблем не возникло. Уложился раньше срока. Но если Вы попросите Илью попросить рассказать, как он справился с заданием, и как в дальнейшем исправить мелочь (работы на минуту-две), то будьте готовы оплачивать отдельно. Как говорит Илья - это уже идет "обучение") Как программист справился хорошо, но к сотрудничеству на долгосрочной основе не рекомендую.