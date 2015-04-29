feniks2014

C заданием справился хорошо, проблем не возникло. Уложился раньше срока. Но если Вы попросите Илью попросить рассказать, как он справился с заданием, и как в дальнейшем исправить мелочь (работы на минуту-две), то будьте готовы оплачивать отдельно. Как говорит Илья - это уже идет "обучение") Как программист справился хорошо, но к сотрудничеству на долгосрочной основе не рекомендую.