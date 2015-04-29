feniks2014

Илья feniks2014

 
32 годаРоссия/Иркутск
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Сайт «под ключ»

Разрабатываю сайты под ключ (интернет-магазин, визитка, landing page, корпоротивные, порталы, блоги и индивидуальные проекты) 

+ комплексное развитие (продвижение, интернет маркетинг, поиск каналов продаж, составление рекламных предложений) 

+ автоматизация возможных процессов (заменяемость администратора сайта) 

+ парсеры, граберы, постинг 

+ раскрутка в социальных сетях 

Работаю на CMS joomla

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Специализации:

Сайт «под ключ»

Интернет-магазины

SMM (маркетинг в соцсетях)

Веб-программирование

Поисковые системы

Joomla
Отзывы заказчиков
evdvoretskiy
Дворецкий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва
$10
5 баллов
9 лет назад
Правки на Joomla
C заданием справился хорошо, проблем не возникло. Уложился раньше срока. Но если Вы попросите Илью попросить рассказать, как он справился с заданием, и как в дальнейшем исправить мелочь (работы на минуту-две), то будьте готовы оплачивать отдельно. Как говорит Илья - это уже идет "обучение") Как программист справился хорошо, но к сотрудничеству на долгосрочной основе не рекомендую.