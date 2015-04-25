Регистрация завершена процентов на 50, прошу помощи, так как самому некогда.
Срочно восстановить работу сайта
Добавил дополнительную запись TXT для активации SSL сертификата , после чего сайт перестал работать, изменял записи в CDN CloudFair. После удалил новую запись и сайт через полдня начал открываться, но только первая страница. До этого, даже не мог зайти в админку вордпресс. Когда сайт не открывался была надпись, что установлена циклическая переадресация, а хостер написал: Закомментировали редирект в .htaccess, в качестве решения Вам необходимо добавить редирект средствами CMS.
Помогите востановить работоспособность сайта!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. У нас 4 сайта. Планируются ещё 2. Нам нужен ответственный и надёжный программист на постоянную работу. Первые задания будут по блогу на вордпресс. Нужно сделать мониторинг на блоге по типу http://www.davidnews.com/p/rcb.html исправлять глюки и ...Закрыт10 лет назад
Требуется создать аналог wifi-4-like.ru Принцип работы: Гость подключается к бесплатной точки доступа Для доступа выбирает социальную сеть На странице гостя в соц. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать для сайта что то вроде калькулятора - несколько двигающихся бегунков на которых посетитель двигает-выбирает значения составляющих формулы, а под ними текст на один абзац куда в изначальный текстовый шаблон подставляются результаты вычислений на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $32
Требуется сверстать одностраничный сайт для продажи каркасно щитовых домов. Макет вышлю. Бюджет 1600 рубВеб-программирование25 заявокЗакрыт10 лет назад
Скрипт должен парсить список освобождающихся доменов https://www.reg.ru/domain/new/rereg И дальше залезать по каждому домену на archive.org и проверять наличие и год самой ранней существующей копии сайта. И выдавать какие были найдены, те что есть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Только для тех, кто умеет эффективно оптимизировать и хорошо знаком с данной темой. Дано: Вордпресс c темой, по анализу видно какие скрипты и файлы замедляют рендеринг, нужно их оптимизировать. Каким способом - ...Закрыт10 лет назад
в готовый магазин на платформе XT-Commerce требуется интегрировать модуль оплаты BitCoin (https://blockchain.info/ru/api/api_receive). Завершение заказа должно происходить только, если ответ API подтвердил поступление денег!Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать модуль оплаты закрытой информации на сайте, после оплаты закрытая информация автоматически открывается, плюс ряд дополнений к имеющемуся функционалу (подробнее в прикрепленном файле). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад