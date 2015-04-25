Срочно восстановить работу сайта

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Добавил дополнительную запись TXT для активации SSL сертификата , после чего сайт перестал работать, изменял записи в CDN CloudFair. После удалил новую запись и сайт через полдня начал открываться, но только первая страница. До этого, даже не мог зайти в админку вордпресс. Когда сайт не открывался была надпись, что установлена циклическая переадресация, а хостер написал: Закомментировали редирект в .htaccess, в качестве решения Вам необходимо добавить редирект средствами CMS.

Помогите востановить работоспособность сайта!!

WordPress
10 лет назад
matveypro
Матвей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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