Срочно восстановить работу сайта

Добавил дополнительную запись TXT для активации SSL сертификата , после чего сайт перестал работать, изменял записи в CDN CloudFair. После удалил новую запись и сайт через полдня начал открываться, но только первая страница. До этого, даже не мог зайти в админку вордпресс. Когда сайт не открывался была надпись, что установлена циклическая переадресация, а хостер написал: Закомментировали редирект в .htaccess, в качестве решения Вам необходимо добавить редирект средствами CMS.

Помогите востановить работоспособность сайта!!