Перестал коннектиться бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок81 просмотр

Приветствую.

Перестал коннектится бот

Нужно исправить работу, которую вы делали для меня.

Ответьте в лс срочно.

10 лет назад
prco
Илья 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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