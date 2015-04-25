Регистрация завершена процентов на 50, прошу помощи, так как самому некогда.
Перестал коннектиться бот
Приветствую.
Перестал коннектится бот
Нужно исправить работу, которую вы делали для меня.
Ответьте в лс срочно.
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