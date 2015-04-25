Привет всем. Нужно изменить полную новость кулинарного сайта. Чтобы оформления полной новости было красивое (примеры покажу) и добавления схемы. по системы Яндекса Пример ниже: http://help.yandex.ru/webmaster/supported-schemas/recipe.xml
Функциональный модуль оплаты для сайта с дополнениями
Здравствуйте.
Необходимо сделать модуль оплаты закрытой информации на сайте, после оплаты закрытая информация автоматически открывается, плюс ряд дополнений к имеющемуся функционалу (подробнее в прикрепленном файле).
В кратком ТЗ описан весь функционал кратко, в полном ТЗ подробно описан каждый пункт, со скриншотами и так далее. Оплата должна производиться через платежный агрегатор (W1, Робокасса, Интеркасса или UnitPay). Оплата через Киви и WebMoney – отдельная (плюс возможно PayPal). Сайт работает на DLE 9.6. Агрегатор очень желательно интегрировать в сам сайт.
В итоге нам нужны:
- Человек с знаниями того, что он делает и адекватный код
- Ваши контакты для будущей поддержки за дополнительную плату (дополнения, установка куда-либо и т.д.). Обязательно.
- Полную инструкцию по установке модуля на сайт (по каждому пункту).
- Установка всего на сайт и тестирование работы.
Вам не нужно:
- Делать дизайн и какие-либо оформления.
- Что-либо придумывать за рамками ТЗ.
- Делать какие-либо красивые оболочки.
- Делать никаких новых дополнений в процессе работы. Если что-то вдруг придет на ум – по взаимному согласию, обсуждению и с дополнительной оплатой.
Если Вы готовы выполнить проект – пожалуйста указывайте стоимость работ и сроки (лучше личным сообщением) – хотелось бы не тратить лишнее время.
Итоговая стоимость, сроки, способ оплаты, безопасная сделка или предоплата – по договоренности с исполнителем. В случае плодотворной совместной работы – мы будем регулярно к Вам обращаться.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $25
Регистрация завершена процентов на 50, прошу помощи, так как самому некогда.Завершен10 лет назад
Друзья, здравствуйте! http://www.krepauto.ru/katalog/ При заказе у нас сейчас так: заказ можно сделать, если в корзине всего больше 25 штук запчастей. И сейчас, если в корзине от 25 до 300 запчастей, то действует цена ...Завершен10 лет назад
Исправления исходного кода, небольшие переделки. Дорабатывать сайт в соответствии с новыми ТЗ.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $245
Нужен он-лайн редактор изображений, за образец мы берем редактор отсюда http://www.netprint.ru/moscow/960/19278/ По функционалу в самом приложении должно быть: - Выбор изделия - Добавление фото с компьютера, соц. сетей, интернета ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Ищу программиста, который сможет разобраться в самописном коде и сделать небольшую доработку. Адрес сайта: www.rostela.by Задача: http://www.rostela.by/catalog/iz-nerzhavejushei-stali_49/lesenki_68/106-Polotencesushitel-Bolero/ Имеется каталог продуктов, под ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Сделал шаринг в ВК, Fb, однокласники.. На андроиде дает возмодность выбрать через что открыть окно при клике на кнопку шаринга. Если выбрать браузер то все ок, если приложение - то выводит ошибку что ...Закрыт10 лет назад
Написание вычислений на php для программы Clientbase.Закрыт10 лет назад
Описание проекта: Для сайта на движе Datalife Engine треубется создать модуль для сохранения пользователем серии (сполйеры). Все серии находятся в своих спойлерах, то есть какждый спойлер начинается с , , , (то ...Закрыт10 лет назад
Необходимо интегрировать смс верификацию номера телефона на сайте при регистрации.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад