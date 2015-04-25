Функциональный модуль оплаты для сайта с дополнениями

Здравствуйте.

Необходимо сделать модуль оплаты закрытой информации на сайте, после оплаты закрытая информация автоматически открывается, плюс ряд дополнений к имеющемуся функционалу (подробнее в прикрепленном файле).

В кратком ТЗ описан весь функционал кратко, в полном ТЗ подробно описан каждый пункт, со скриншотами и так далее. Оплата должна производиться через платежный агрегатор (W1, Робокасса, Интеркасса или UnitPay). Оплата через Киви и WebMoney – отдельная (плюс возможно PayPal). Сайт работает на DLE 9.6. Агрегатор очень желательно интегрировать в сам сайт.

В итоге нам нужны:

- Человек с знаниями того, что он делает и адекватный код

- Ваши контакты для будущей поддержки за дополнительную плату (дополнения, установка куда-либо и т.д.). Обязательно.

- Полную инструкцию по установке модуля на сайт (по каждому пункту).

- Установка всего на сайт и тестирование работы.

Вам не нужно:

- Делать дизайн и какие-либо оформления.

- Что-либо придумывать за рамками ТЗ.

- Делать какие-либо красивые оболочки.

- Делать никаких новых дополнений в процессе работы. Если что-то вдруг придет на ум – по взаимному согласию, обсуждению и с дополнительной оплатой.

Если Вы готовы выполнить проект – пожалуйста указывайте стоимость работ и сроки (лучше личным сообщением) – хотелось бы не тратить лишнее время.

Итоговая стоимость, сроки, способ оплаты, безопасная сделка или предоплата – по договоренности с исполнителем. В случае плодотворной совместной работы – мы будем регулярно к Вам обращаться.