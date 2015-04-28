Переделать подсчёт стоимости товара в корзине (opencart)

Друзья, здравствуйте!

http://www.krepauto.ru/katalog/

При заказе у нас сейчас так: заказ можно сделать, если в корзине всего больше 25 штук запчастей. И сейчас, если в корзине от 25 до 300 запчастей, то действует цена мелкий опт. А мы хотим ввести РОЗНИЦУ. Нужно сделать так, чтобы: если в корзине в сумме от 25 до 149 (включ) запчастей, то любая запчасть считалась по Розничной цене. А если от 150 до 299, то это мелкий опт (без изменений).

Можно для каждой детали в админке сделать отдельный столбик - Розничная цена (но на сайте её выводить только когда человек перейдёт в корзину - этот вариант будет лучше), либо чтобы просто розничная цена любой детали была 14 рублей и кол-во деталей в корзине (если их меньше 150) умножалось на 14 (если не получится первый вариант).

Ну либо 15. Это число чтобы можно было поменять.

Opencart. Эту розничную цену в таблички под картинки (в каталоге) выводить не надо. Она должна показываться в корзине при оформлении заказа, если кол-во деталей в сумме от 25 до 149 (включ).