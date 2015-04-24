Привет всем. Нужно изменить полную новость кулинарного сайта. Чтобы оформления полной новости было красивое (примеры покажу) и добавления схемы. по системы Яндекса Пример ниже: http://help.yandex.ru/webmaster/supported-schemas/recipe.xml
Создание веб приложения
Нужен он-лайн редактор изображений, за образец мы берем редактор отсюда
http://www.netprint.ru/moscow/960/19278/
По функционалу в самом приложении должно быть:
- Выбор изделия
- Добавление фото с компьютера, соц. сетей, интернета по ссылке.
- Выбор из готовых шаблонов фонов
- Возможность менять положение элементов
- Сохранение готового файла для последующей печати.
И еще желательно прикрутить его к modx shopkeeper за дополнительную плату.
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