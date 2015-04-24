Создание веб приложения

Нужен он-лайн редактор изображений, за образец мы берем редактор отсюда

http://www.netprint.ru/moscow/960/19278/

По функционалу в самом приложении должно быть:

- Выбор изделия

- Добавление фото с компьютера, соц. сетей, интернета по ссылке.

- Выбор из готовых шаблонов фонов

- Возможность менять положение элементов

- Сохранение готового файла для последующей печати.

И еще желательно прикрутить его к modx shopkeeper за дополнительную плату.