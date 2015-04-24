Шаринг ВК на смартфонах

Здравствуйте. Сделал шаринг в ВК, Fb, однокласники..

На андроиде дает возмодность выбрать через что открыть окно при клике на кнопку шаринга. Если выбрать браузер то все ок, если приложение - то выводит ошибку что приложение не поддерживает такого рода ссылки.

Пытался сделать как с помощью JS так и просто через ссылку..

Есть ли решение данного вопроса? Можно ли сделать шаринг по другому, либо сделать именно для смартфонов так, тчо бы можно было открыть ссылку шаринга и через приложение тоже.