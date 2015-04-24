Привет всем. Нужно изменить полную новость кулинарного сайта. Чтобы оформления полной новости было красивое (примеры покажу) и добавления схемы. по системы Яндекса Пример ниже: http://help.yandex.ru/webmaster/supported-schemas/recipe.xml
Шаринг ВК на смартфонах
Здравствуйте. Сделал шаринг в ВК, Fb, однокласники..
На андроиде дает возмодность выбрать через что открыть окно при клике на кнопку шаринга. Если выбрать браузер то все ок, если приложение - то выводит ошибку что приложение не поддерживает такого рода ссылки.
Пытался сделать как с помощью JS так и просто через ссылку..
Есть ли решение данного вопроса? Можно ли сделать шаринг по другому, либо сделать именно для смартфонов так, тчо бы можно было открыть ссылку шаринга и через приложение тоже.
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