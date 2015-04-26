Написать CMS для сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок202 просмотра

Добрый день! Требуется написание системы управления для сайта. ТЗ и все подробности в личку. Сроки до 1-й недели, плюс неделя после сдачи на тестирование.

10 лет назад
afle
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад

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Нет заявок фрилансеров