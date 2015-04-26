Доработать сайт доски обьявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок150 просмотров

Сайт xamo.ru доска объявлений.Сайт нуждается в доработке. что бы сайт мог конкурировать с авито, не уступал по функционалу, удобству, и внешнему виду.Подробное ТЗ покажу исполнителю,предлагайте цены и сроки

10 лет назад
stas201430
Станислав 
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров