Поставить на сайт каптчу.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок144 просмотра

Нужно на сайте http://www.grand-med.org на две формы обратной связи "он-лайн консультация" и "обратный звонок" поставить каптчи. Сайт на php.

PHP
10 лет назад
stb_serg
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Слали то, на что и договаривались.
все ок. хороший заказчик

Заявки фрилансеров

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
10 лет назад