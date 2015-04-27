Нужен парс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок176 просмотров

Нужен парс сайта. Желательно если парс уже реализован. Так как парс нужен срочно и нет времени делать парс с нуля, учитывая множество "подводных камней" и настроек.

Парс должен собирать информацию в бд - без вывода на сайт, собрать только данные

Подробности в прикрепленом файле.

10 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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