Нужен парс сайта. Желательно если парс уже реализован. Так как парс нужен срочно и нет времени делать парс с нуля, учитывая множество "подводных камней" и настроек.

Парс должен собирать информацию в бд - без вывода на сайт, собрать только данные

Подробности в прикрепленом файле.