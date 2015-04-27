Убрать проблему - письма после заполнения формы уходят в спам

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Нужно устранить проблему. На сайте имеются 2 формы, при заполнении все письма приходят в спам.

10 лет назад
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров