Убрать проблему - письма после заполнения формы уходят в спам

Необходимо к лендингу http://panel.complect.su/ прикрутить скрипт отвечающий за отправку писем с сайта. Нужно, чтобы со всех форм находящихся на сайте panel.complect.su осуществлялась корректная отправка на заданные в личке e-mail. Подробности в личке. P.S. ...