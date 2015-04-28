Скрипт открытия ссылки во вкладке с фреймом

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Завершен1 заявка220 просмотров

Так открываются все ссылки на страницы предприятий на сайте zoon.ru

Пример: http://zoon.ru/redirect/?to=http%3A%2F%2Fmadyart.ru&hash=656bd2f5fc1c99ef185903b645b2af5d&from=54665d4b40c088ea5a8cd50f.3853&backurl=http%3A%2F%2Fperm.zoon.ru%2Fstores%2Fsalon_zhenskoj_odezhdy_madyart%2F

Только нам нужно блок вертикальный слева (в нем будут выводиться виджеты соц сетей). Пример во вложении

Сколько будет стоить?

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Комментарий:

- не нужно предлагать вариант, когда вручную делается страница, в которую прописывается адрес ссылки, открываемой во фрейме.

- нужно чтобы на сайте ставилась ссылка и при переходе на эту ссылку открывалось окно с прописанным блоком, но вот адрес фрейма должен браться динамически из адресной строки и подставляться во фрейм

10 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Все отлично!
Отличный заказчик, рекомендую!

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slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад