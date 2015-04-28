Скрипт открытия ссылки во вкладке с фреймом

Так открываются все ссылки на страницы предприятий на сайте zoon.ru

Пример: http://zoon.ru/redirect/?to=http%3A%2F%2Fmadyart.ru&hash=656bd2f5fc1c99ef185903b645b2af5d&from=54665d4b40c088ea5a8cd50f.3853&backurl=http%3A%2F%2Fperm.zoon.ru%2Fstores%2Fsalon_zhenskoj_odezhdy_madyart%2F

Только нам нужно блок вертикальный слева (в нем будут выводиться виджеты соц сетей). Пример во вложении

Сколько будет стоить?

--------

Комментарий:

- не нужно предлагать вариант, когда вручную делается страница, в которую прописывается адрес ссылки, открываемой во фрейме.

- нужно чтобы на сайте ставилась ссылка и при переходе на эту ссылку открывалось окно с прописанным блоком, но вот адрес фрейма должен браться динамически из адресной строки и подставляться во фрейм