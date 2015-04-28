Необходимо разработать личный кабинет клиента для сайта на Joomla 3. Сайт посвящен клининговой компании. Смысл в том, что на сайте есть отдельная страница "кабинет клиента". на странице описание и место для логина и пароля. ...
Скрипт открытия ссылки во вкладке с фреймом
Так открываются все ссылки на страницы предприятий на сайте zoon.ru
Пример: http://zoon.ru/redirect/?to=http%3A%2F%2Fmadyart.ru&hash=656bd2f5fc1c99ef185903b645b2af5d&from=54665d4b40c088ea5a8cd50f.3853&backurl=http%3A%2F%2Fperm.zoon.ru%2Fstores%2Fsalon_zhenskoj_odezhdy_madyart%2F
Только нам нужно блок вертикальный слева (в нем будут выводиться виджеты соц сетей). Пример во вложении
Сколько будет стоить?
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Комментарий:
- не нужно предлагать вариант, когда вручную делается страница, в которую прописывается адрес ссылки, открываемой во фрейме.
- нужно чтобы на сайте ставилась ссылка и при переходе на эту ссылку открывалось окно с прописанным блоком, но вот адрес фрейма должен браться динамически из адресной строки и подставляться во фрейм
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