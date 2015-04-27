Развертывание сайтов на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется человек для развертывания сайтов на wp (натягивание верстки). Необходимо также заменить некоторые компоненты на адаптивные по стандартному алгоритму. От 5 до 10 в месяц. Примеры версток при обсуждении. Необходимы элементарные знания html/css, php, wordpress. Основная задача - делать так качественно, чтобы мне не приходилось несколько раз проверять и самому исправлять еще.

CSSHTMLPHPWordPress
10 лет назад
mshaidulatov
Шайдулатов 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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