Нужно доработать сайт что нужно: 1.В каталоге сайтов (http://webrega.ru/catalog) и статей (http://webrega.ru/art_catalog) при добавлении сайтов или статей добавить поле ключевые слова или метки чтоб они были активные при нажатии на ключевое слово ...
Доработка сайта на Yii2
Необходимо доработать функционал портала по недвижимости. Подробности вышлю на мыло
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