Доработка сайта на Yii2

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки136 просмотров

Необходимо доработать функционал портала по недвижимости. Подробности вышлю на мыло

Yii
10 лет назад
Yura_1976
Юрий 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

serfed600
Сергей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$84
1 день

Заявки фрилансеров

serfed600
Сергей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад