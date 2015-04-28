Нужно доработать сайт что нужно: 1.В каталоге сайтов (http://webrega.ru/catalog) и статей (http://webrega.ru/art_catalog) при добавлении сайтов или статей добавить поле ключевые слова или метки чтоб они были активные при нажатии на ключевое слово ...
Настроить ресайз картинок в редакторе CKEditor
Загружаемые в блог картинки ресайзятся до 600px
Нужно чтобы до 1000
Заявки фрилансеров
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