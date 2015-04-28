Настроить ресайз картинок в редакторе CKEditor

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Загружаемые в блог картинки ресайзятся до 600px

Нужно чтобы до 1000

10 лет назад
kviv
63 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров