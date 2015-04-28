Нужно доработать сайт что нужно: 1.В каталоге сайтов (http://webrega.ru/catalog) и статей (http://webrega.ru/art_catalog) при добавлении сайтов или статей добавить поле ключевые слова или метки чтоб они были активные при нажатии на ключевое слово ...
Доделать вывод товаров на битриксе
Переделка работы каталога http://mebel.we-first.ru/
Как должно работать:
Каждый товар по сути мультитовар, состоящий из набора товаров, в него входящих. Пользователь кладёт в корзину этот набор, т.е. несколько товаров в 1 клик. Причём на странице товара пользователь конструирует этот набор, а именно полностью обставляет спальню, гостинную и т.п.
Пример:
http://mebel.we-first.ru/catalog/bedrooms/bedroom-set-neuss/
Но тут надо немного переделать, а именно:
1. Переделать логику выбора цвета, без использования торговых предложений, по нажатию на другой цвет должна быть просто ссылка на другой товар, товары указываются множественным полем из этого же инфоблока.
2. В основном каталоге(в инфоблоке) должны остаться только составляющие комплектов, тумбочки, столики, сама кровать, декор и т.д. Мультикомплекты(комплексный товар) выносим в отдельный инфоблок(Возможно оставить структуру инфоблоков как есть, мультитовар сохранять с нулевой ценой просто и к нему привязывать), по которому будет работать каталог, в элементе указываются во множественном поле товары из основного каталога, входящие в набор.
3. Каждый товар(часть комплекта) имеет торговые предложения, ключевых поля 3 - размер, цвет, обивка(возможно будет больше, все поля текстовые). Пользователь должен иметь возможность выбрать, находясь в мультитоваре, опции для каждого элемента из комплекта. Сейчас пример есть в товаре http://mebel.we-first.ru/catalog/bedrooms/bedroom-raffaello/
Нужно для простоты сделать один простой выпадающий список офферов, в котором будут все офферы, без фильтра, заказчик будет сам добавлять в торговые предложения все варианты.
То есть ещё раз, торговые предложения должны использоваться для составляющих набора, а не для всего мультитовара в целом, нужно переделать структуру и поля с учётом этого. Предусмотреть, чтобы в будущем была возможность доделать удаление элементов набора.
4. При изменении набора должна меняться результирующая цена сверху(она уже так работает, но с учётом переделок сохранить этот функционал), при нажатии в корзину пользователь должен класть в корзину всю пачку товаров набора(тоже для приведённого выше товара работает). Крайне желательно уже к товарам в корзине указать, что товары в рамках набора такого-то, т.е. передать в корзину ещё и ID набора(если сохранять структуру инфоблоков и мультитовары делать как товары с нулевой ценой, то задача становится проще).
Заявки фрилансеров
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