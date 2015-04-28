Задание для программиста, который работает с node.js и с java

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Нужен программист который работает с node.js и с java

Работа не сложная все в личку напишу или в скайп.

Так как здесь тяжело описать всю суть.

Работы не много 1-2 часа. Оплата почасовая.

JavaNode.js
10 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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