Задача разработать загрузку xml данных на сайт работающий на платформе yii2 framework. Загрузка должна производится через личный кабинет пользователя и отображаться на сайте в публичной части после одобрения. Тип данных ( название товара, описание ...
Настроить отправку заявок с лендинга
Есть лендинг, где форма сбора контактов разбита на 2 шага - на первой странице вводится емейл, а на второй - телефон.
Необходимо настроить скрипт сборки, который будет отсылать на почту вначале емейл пользователя, а затем, если он дополнительно оставил телефон - отправить тот же емейл с телефоном.
Также необходимо определить и передать в заявке айпи, страну пользователя и параметры из utm метки.
Сайт: http://mycitymix.ru/up30/
2-я страница http://mycitymix.ru/up30/step2.html
Сразу указывайте пожалуйста примерные стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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