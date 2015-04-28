Настроить отправку заявок с лендинга

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Есть лендинг, где форма сбора контактов разбита на 2 шага - на первой странице вводится емейл, а на второй - телефон.

Необходимо настроить скрипт сборки, который будет отсылать на почту вначале емейл пользователя, а затем, если он дополнительно оставил телефон - отправить тот же емейл с телефоном.

Также необходимо определить и передать в заявке айпи, страну пользователя и параметры из utm метки.

Сайт: http://mycitymix.ru/up30/

2-я страница http://mycitymix.ru/up30/step2.html

Сразу указывайте пожалуйста примерные стоимость и сроки

HTML
10 лет назад
Sho_Me
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров