Научить программу формировать отчеты.

Базы данныхЗакрыт7 заявок259 просмотров
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Здравствуйте, господа фрилансеры.

Суть задачи такова. Существует определенная программа для расчета конструкций. У этой программы есть постоянно обновляемая и пополняемая база данных. Сама она содержит заказчиков, условия работы, конструктивные особенности и т.д. Программа предназначена для инженера-проектировщика и менеджера.

По результатам работы инженера программа формирует ряд отчетов. Нам этих отчетов не достаточно, необходимо создать дополнительные. Сама программа позволяет производить такие операции.

В приложении приведены htm-страница одного из отчетов и его же текст в самой программе, в редакторе отчетов.

Что я от вас ожидаю. В первую очередь стоимость работы, срок исполнения, какие-либо граничные условия.

Сразу скажу, что слишком высокая стоимость не интересует. Для профессионала такая работа не представляет глобальных трудностей, соответственно, не требует слишком много времени. Однако, пытаться взять заказ ценой бесполезно.

Все ваши предложения или сообщения оставляйте в проекте.

Оплата возможна следующими способами: webmoney, Яндекс.Деньги, банковская карточка. Возможно подписание договора между вами и нашей компанией.

Думаю, что необходимо добавить. Отчет пишется прямо в конструкторской программе. Мы предоставим рабочую версию программы и описание того, что хотим видеть в отчете. От вас - научить программу показывать нам то, что мы хотим. Отдельного программирования, в моем понимании, не будет.

13 лет назад
4UDO-DesertWind
Александр 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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