Доработка 1с

Создали базу клиентов на основе Template Customer Service с сайта Access. Необходимо внести небольшие дополнения и "подогнать под себя". База и список необходимых доводок в приложении. То что помечено "сделано" делать не надо. Желательно, чтобы фрилансер находилсяв Литве, ...