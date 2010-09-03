1 С Программирование 7.7, 8.х

Базы данныхЗакрыт6 заявок284 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется написать обработку для 1с 7.7. В дальнейшем планируется перенос этой же обработки на 8.х

ТЗ есть. более детально будем обсуждать с выбранным исполнителем.

Требования:

- Знание платформы 1с 7.7. и 8.х.

- Опыт работы с 1с Битрикс.

- Умение разбираться в чужом коде.

- Обязательно Санкт-Петербург.

- Проект долгосрочный, поэтому необходима соответствующая заинтересованность в длительном сотрудничестве.

Предложения о стоимости работы за 1 час оставляйте пожалуйста в проекте. Окончательную стоимость оговорим после согласования ТЗ. Не лишним будет и демонстрация примеров ваших работ.

С Уважением.

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
TV_smail
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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