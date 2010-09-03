1 С Программирование 7.7, 8.х

Сайт technov.ru , есть пазиции из удалённых категорий, нужно чтобы их редактировать можно было, сейчас вот такую ошибку выдаёт.You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется написать обработку для 1с 7.7. В дальнейшем планируется перенос этой же обработки на 8.х
ТЗ есть. более детально будем обсуждать с выбранным исполнителем.
Требования:
- Знание платформы 1с 7.7. и 8.х.
- Опыт работы с 1с Битрикс.
- Умение разбираться в чужом коде.
- Обязательно Санкт-Петербург.
- Проект долгосрочный, поэтому необходима соответствующая заинтересованность в длительном сотрудничестве.
Предложения о стоимости работы за 1 час оставляйте пожалуйста в проекте. Окончательную стоимость оговорим после согласования ТЗ. Не лишним будет и демонстрация примеров ваших работ.
С Уважением.
Жду Ваших предложений.
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