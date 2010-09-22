$33
Нужно натянуть сайт на CMS VamShop Бюджет 1000 руб, оплата по факту Подробности по асе 573100732
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
13 лет назад
Нужно натянуть сайт на CMS VamShop Бюджет 1000 руб, оплата по факту Подробности по асе 573100732
Нужно доделать Flash-баннеры для соц. сетей Пищите, если у вас есть опыт работы с баннерами в одноклассниках или мамба Бюджет обсуждаем icq 573100732
Нужно доделать сайт на CMS WebAsyst Подробности по асе 573100732
Нужно сделать доработку для 1с Пишите, пожалуйста, если есть опыт выгрузки данных из 1с на сайт icq 573100732