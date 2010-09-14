Нужен совет по настройке Feribird Embedded

Здравствуйте,

нужно настроить связку Firebird Embedded + Delphi 2007 + FIBPlus 6.9.6 (+ Windows 7 x64).

Всё отлично коннектится в режиме удаленного сервера. При переходе на Local engine и соответствующие настройки по инструкции встроенного сервера работать перестаёт.

Нужен совет профессионала, работавшего с такой конфигурацией.

Также желательна настройка Firebird-а таким образом, чтоб все файлы встроенного сервера лежали в поддиректории, а не рядом с исполняемым файлом.

Если вы просто прочитали статьи "Как настроить Feribird Embedded" и попробовать здесь свои силы - не надо, давайте экономить время друг друга.