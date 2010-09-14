Нужен совет по настройке Feribird Embedded

Необходимо, чтобы из базы страницы автоматически формировались по категориям? Потому как база синхронизируется с оффлайновой программой в которую и забиваются товары и прочее. То есть работники работают с программой, потом вебмастер синхронизирует по каким-то дням ...
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Здравствуйте,
нужно настроить связку Firebird Embedded + Delphi 2007 + FIBPlus 6.9.6 (+ Windows 7 x64).
Всё отлично коннектится в режиме удаленного сервера. При переходе на Local engine и соответствующие настройки по инструкции встроенного сервера работать перестаёт.
Нужен совет профессионала, работавшего с такой конфигурацией.
Также желательна настройка Firebird-а таким образом, чтоб все файлы встроенного сервера лежали в поддиректории, а не рядом с исполняемым файлом.
Если вы просто прочитали статьи "Как настроить Feribird Embedded" и попробовать здесь свои силы - не надо, давайте экономить время друг друга.
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