Открытки для социальных сетей

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок216 просмотров

Необходимо создать программу FLASH - открытки для соц. сетей.

Проект большой, так что оцениваем свои силы.

Описание проекта

Сервис-приложение для социальных сетей (Vkontakte.ru, Мой.Мир@mail.ru, odnoklassniki.ru, возможно, Facebook), с помощью которого можно сделать дизайн открытки, заказать ее выполнение в типографии и отослать выбранному адресату.

Пример:

http://vkontakte.ru/hot_or_not?mid=92344878&ref=5

Все подробности в приложении.

14 лет назад
keit13
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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