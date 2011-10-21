Сделать временный редирект у Joomla сайта

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Завершен2 заявки106 просмотров

Силами и средствами .htaccess сделать временный редирект, чтобы при заходе на главную, пользователь сразу попадал на внутреннюю. Редирект должен быть только для главной страницы, а не для всех. Вот как выглядят страницы:

Вот с этой http://www.site.ru/, на эту http://www.site.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=59

и с этой http://www.site.ru/index.php на эту же http://www.site.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=59

Все стандартные вариации не помогли, так что на шару тут не получится. Нужно знать что прописывать.

Joomla
14 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Браво! =)
Все четко, ясно, понятно. С заказчиком приятно работать!

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Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад