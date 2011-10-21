Доработки для python программиста

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Закрыт1 заявка91 просмотр

Здравствуйте. Для доделки мелочей в проекте (приложении ВКонтакте), нужен python программист. Работа на пару часов, подробнее при общении с исполнителем.

Оплата ВМ, персональный аттестат с БЛ 190. Спасибо!

Python
14 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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