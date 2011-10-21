ТЗ прикрепил. Более подробно расскажу исполнителю В идеале если еще с дизайном (надо будет ооочень мало) и с flash-рисунком на главной. Но это не обязательно Пишите сроки (не жмут), цену и прочее ...
Доработки для python программиста
Здравствуйте. Для доделки мелочей в проекте (приложении ВКонтакте), нужен python программист. Работа на пару часов, подробнее при общении с исполнителем.
Оплата ВМ, персональный аттестат с БЛ 190. Спасибо!
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