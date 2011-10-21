Доработки для python программиста

Нужно написать с нуля или доработать уже существующий калькулятор. Калькулятор нужен такой же как на сайте plastic-okna_kz/calculator. Особенно выдача результатов расчета в таблице и их редактирование. Пишите пожалуйста обязательно цену и сроки. Вот наш уже ...