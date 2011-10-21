Движок сайта для бизнес-тренингов

Нужна программная часть персонального сайта для бизнес-тренера.

Дизайн-верстка будут делаться параллельно с программной частью.

Сразу оговорюсь - мне кажется, тут идеально подошла бы Джумла с ее надстройками в виде форумов и магазинов, но возможны любые целесообразные варианты.

Перечень основных функций:

- Интернет-магазин с каталогом (там будут диски и файлы электронных книг), привязанный к мерчанту вебмани и карточному биллингу,

- Возможность проведения вебинаров (софтина для вещания через вебкамеру на сайте - если продается готовая, можно просто купить),

- Видео/фото галерея,

- Регистрация/авторизация - нужна единая авторизация пользователей между магазином и форумом, т.е. автоматическое создание аккаунта на форуме после регистрации в магазине.

- Форум для зарегистрированных участников.

- Автоматическое определение языка по гео айпи,

- Статические страницы и прочая мелочь.

Более подробно - нужно обсуждать совместно с заказчиком.

Прошу писать только ответственных работников. После утверждения сроков необходимо укладываться в них. Обычные пролеты по срокам на неделю, исчезновения в мессенджерах, когда сдавать надо было вчера, и прочие привычные вещи - провоцируют финансовые санкции.

Оплата - 50% по согласованию ТЗ и сроков, 50% после сдачи-приемки работ заказчиком.

Пишите свои _примерные_ цены и ссылки на портфолио.

Спасибо!