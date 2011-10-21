ТЗ прикрепил. Более подробно расскажу исполнителю В идеале если еще с дизайном (надо будет ооочень мало) и с flash-рисунком на главной. Но это не обязательно Пишите сроки (не жмут), цену и прочее ...
Движок сайта для бизнес-тренингов
Нужна программная часть персонального сайта для бизнес-тренера.
Дизайн-верстка будут делаться параллельно с программной частью.
Сразу оговорюсь - мне кажется, тут идеально подошла бы Джумла с ее надстройками в виде форумов и магазинов, но возможны любые целесообразные варианты.
Перечень основных функций:
- Интернет-магазин с каталогом (там будут диски и файлы электронных книг), привязанный к мерчанту вебмани и карточному биллингу,
- Возможность проведения вебинаров (софтина для вещания через вебкамеру на сайте - если продается готовая, можно просто купить),
- Видео/фото галерея,
- Регистрация/авторизация - нужна единая авторизация пользователей между магазином и форумом, т.е. автоматическое создание аккаунта на форуме после регистрации в магазине.
- Форум для зарегистрированных участников.
- Автоматическое определение языка по гео айпи,
- Статические страницы и прочая мелочь.
Более подробно - нужно обсуждать совместно с заказчиком.
Прошу писать только ответственных работников. После утверждения сроков необходимо укладываться в них. Обычные пролеты по срокам на неделю, исчезновения в мессенджерах, когда сдавать надо было вчера, и прочие привычные вещи - провоцируют финансовые санкции.
Оплата - 50% по согласованию ТЗ и сроков, 50% после сдачи-приемки работ заказчиком.
Пишите свои _примерные_ цены и ссылки на портфолио.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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