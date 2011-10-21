Парсер статусов и вывод в DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Необходимо спарсить все статусы с определенного сайта и вывести их по категориям в DLE

Сам статус = Заголовок статьи

Сделать так чтобы в дальнейшем можно было парсить статусы самому и выводить их на новом сайте с новыми категориями!

Жду ваших предложений!

DLE
14 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров