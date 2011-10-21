Парсер статусов и вывод в DLE

Необходимо спарсить все статусы с определенного сайта и вывести их по категориям в DLE

Сам статус = Заголовок статьи

Сделать так чтобы в дальнейшем можно было парсить статусы самому и выводить их на новом сайте с новыми категориями!

Жду ваших предложений!