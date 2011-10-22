Требуется немного поправить админку. Сейчас не весь контент на сайте можно править в админке. Сайт http://superbuksir.ru
Вывод одной странички, Joomla
Ищем программиста и верстальщика отлично знающего Joomla.
Нужно сделать вывод одной странички.
Пишитена [email protected]
Заявки фрилансеров
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