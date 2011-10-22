"Сайт под ключ". Интернет-магазин с МЛМ программой и админ панелью для управления сайтом, заказами и клиентами Написание скрипта или плагина для работы МЛМ маркетинг-плана (многоуровневая рефферальная программа по заданному алгоритму) ...
Джумла. Вывод сортировки товаров
Сайт: http://v7zvezd.ru
Жду цены и сроки!
Макеты во вложении, вывод на основе групп товаров, которые можно создавать в админке джумлы!
Всем спасибо!
Бегло по задачкам:
1. вывод подкатегорий в сайдбаре
2. ... в разделе доставка еды
3. в подразделах. например страница, вода напитки
смотрим макеты!
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