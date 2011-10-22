Джумла. Вывод сортировки товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки162 просмотра

Сайт: http://v7zvezd.ru

Жду цены и сроки!

Макеты во вложении, вывод на основе групп товаров, которые можно создавать в админке джумлы!

Всем спасибо!

Бегло по задачкам:

1. вывод подкатегорий в сайдбаре

2. ... в разделе доставка еды

3. в подразделах. например страница, вода напитки

смотрим макеты!

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14 лет назад
richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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