Написать DLE модуль

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки134 просмотра

Необходимо написать модуль для DLE 9.4, основную задачу которую он должен выполнять, это грабить торренты и публиковать посты.

Интересует цена и сроки, ТЗ предоставлю.

Меня интересуют только фрилансеры.

Мне не интересны веб-студии.

DLE
14 лет назад
oleksdanderm
Александр 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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