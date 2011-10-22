Скрипт для linkfeed

Добрый вечер!

Необходим скрипт, программа или что-либо другое, которая может проанализировать все закупленные мною ссылки в линкфид, показать какие из них не проиндексированы яндексом и ужалить их

можно не показывать, главное проанализировать и удалить

пишите Ваши цены и строки