Скрипт для linkfeed

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Добрый вечер!

Необходим скрипт, программа или что-либо другое, которая может проанализировать все закупленные мною ссылки в линкфид, показать какие из них не проиндексированы яндексом и ужалить их

можно не показывать, главное проанализировать и удалить

пишите Ваши цены и строки

14 лет назад
nelvin
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров