Доработка сайта на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка156 просмотров

Здравствуйте, уважаемые. доработка сайта транспортной компании

Нужно натянуть новый дизайн на битрикс (дизайн имеется).

Так же нужно сделать калькулятор - в виде модуля с возможностью редактирования и добавление цен и городов через админку. Суть захожу выбираю город ввожу кг и куб метры и все рассчитывается... Сложность в том что у каждого диапазона массы своя цена, то есть доставка в Ульяновск, до 100 кг - цена 30 руб/кг, от 101-250 - 25руб/кг. Так же цена зависит от вида доставки (багажные перевозки, машиной, самолетом), то есть в город Ульяновск можно доставить любым способом, цена есс-но разная. То есть в админке сделать так что бы клиент сам мог добавить новые направления, цены изменить и так далее...

Нужно знать Вашу цену и срок.

Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, работа по битриксу постоянная.

Ваши заявки скрыты, в личку не пишите, я сам свяжусь с Вами.

14 лет назад
blud73
Ильдар 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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