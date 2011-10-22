Доработка сайта на битриксе

Здравствуйте, уважаемые. доработка сайта транспортной компании

Нужно натянуть новый дизайн на битрикс (дизайн имеется).

Так же нужно сделать калькулятор - в виде модуля с возможностью редактирования и добавление цен и городов через админку. Суть захожу выбираю город ввожу кг и куб метры и все рассчитывается... Сложность в том что у каждого диапазона массы своя цена, то есть доставка в Ульяновск, до 100 кг - цена 30 руб/кг, от 101-250 - 25руб/кг. Так же цена зависит от вида доставки (багажные перевозки, машиной, самолетом), то есть в город Ульяновск можно доставить любым способом, цена есс-но разная. То есть в админке сделать так что бы клиент сам мог добавить новые направления, цены изменить и так далее...

Нужно знать Вашу цену и срок.

Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, работа по битриксу постоянная.

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