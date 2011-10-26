Установить мод на phpBB3 Portal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка153 просмотра

Необходимо на phpBB3 Portal http://glinchak.ru установить мод SEO Ultimate SEO URL и помочь с перенаправлением уже проиндексированных страниц (была произведена миграция)

Ну и можно поисправлять мелкие и если есть не мелкие баги-ошибки.

Пишите здесь или на [email protected]

14 лет назад
Koralelectro
Андрей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

andrvm
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$35
1 день
Отличный специалист. Установил и настроил моды, исправил существующие ошибки, помог запустить форум на хостинге. Результат получился выше моих ожиданий.
Очень приятно работать с этим заказчиком: четкая постановка задач и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

andrvm
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад