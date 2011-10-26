Установить мод на phpBB3 Portal

Необходимо на phpBB3 Portal http://glinchak.ru установить мод SEO Ultimate SEO URL и помочь с перенаправлением уже проиндексированных страниц (была произведена миграция)

Ну и можно поисправлять мелкие и если есть не мелкие баги-ошибки.

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