В первую очередь интересует ИЕ и/или ФФ.
Кастомное приложение на С/С++ для Pocketbook
Нужно разработать клиент магазина на С/С++ под Linux в соответствии с прилагаемой спецификацией с помощью отрытого SDK: http://pocketbook-free.sourceforge.net/en/sdk.shtml. Взаимодействие с сервером происходит по протоколу REST.
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