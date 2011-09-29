Локализация софта на русский язык

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Закрыт3 заявки303 просмотра

есть программное обеспечение для управления арендой лыжного оборудования.

http://www.supershareware.com/info/esc---rental-software.html

нужно локализовать его на русский язык

14 лет назад
gregg
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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